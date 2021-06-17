У мережі з'явилося відео грандіозного подарунка Олегу Виннику від відданих фанаток-вовчиць.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист-серцеїд Олег Винник нещодавно вирушив у тур Україною зі стадіонними концертами. Після довгого затишшя через карантин, концерти артиста стали найкращим подарунком для його шанувальників по всій країні. Так, нещодавно Олег виступив у Черкасах, а в мережі вирішили згадати, який подарунок черкаські вовчиці піднесли своєму кумиру в минулий його візит.

Так, на одній з фан-сторінок опублікували відео, на якому показали дивовижні кадри подарунка для Винника, який подарували йому фанати у 2019 році. Судячи з відео, це смачна їстівна інсталяція з черешень, на яку пішло 2,5 тисячі ягід. Назвали цей презент у відео серця" Молекула любові", і важить він досить пристойно – артист не зміг забрати його сам, довелося допомагати.

"Шанувальниці творчості зробили для артиста ось такий смачний гарний подарунок, який назвали – Молекула любові. Кожна ягідка уособлює любляче сердечко шанувальників. Цей маленький шедевр, зроблений своїми руками і з величезною любов'ю, на який пішло дві з половиною тисячі черешень, подарували співакові перед концертом в місті Черкаси!",- йдеться у підписі до відео.

Користувачі тут же почали коментувати відео з Винником і його подарунком: "Олег дарує радість і любов, а любов народжує відповідну любов, і бажання створити диво", "Любов здатна творити чудеса, в тортик вкладені частинки сердець прихильниць Олега Винника!", "Здається, тільки вчора було!", "Така молекула - це щось неймовірне".

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