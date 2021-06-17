Переможниця останнього сезону " Холостяка" Анна Богдан похвалилася кадрами відпочинку з коханим

Колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. Нещодавно пара вирушила в Каппадокію. Кадрами подорожі вони діляться на своїх сторінках в Instagram, повідомляти Politeka.net.

"Ще одна наша спільна подорож ❤ як же круто розділяти разом ці емоції😍 Каппадокія летить в скарбничку збулися бажань. Попереду ще багато-багато міст і країн, які ми хочемо відвідати разом», - написала Ганна.

Зазначимо, реакція мережі виявилася неоднозначною. Хтось захоплюється коханими: "Анна по більше б фото спільних з Михайлом. Ви дуже красива пара. Будьте щасливі".

Але не оминуло і без неприємних зауважень.

"Ну ось щось не те відчувається прям......Я не злісний коментатор, навпаки щаслива була за їх пару❤️ але я відчуваю якийсь підступ. Я не Ванга звичайно, але і каркати не хочу)))) поживемо побачимо», «ще трохи Помандруйте, а вже потім буде нове життя. І вона буде називатися "заміжжя"", - пишуть в мережі.

Анна Богдан не стала мовчати: "А при заміжжі забирають закордонний паспорт і забороняють виїзд з країни?».

"Мішаня, тримайтеся! Ніякий "богдан" це не виніс би. Розгул. А коли ж працювати?» - написала інша користувачка мережі.

На що обраниця «Холостяка» відповіла досить різко.

"Сучасні люди зараз працюють онлайн. Шкода, що вам цього не зрозуміти», - написала Ганна Богдан.

Нагадаємо, Анна Богдан заговорила про первістка і пікантні деталі життя з "Холостяком" Заливако: "треба виправлятися".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако потай зняв Анну Богдан за цікавим заняттям: "щось новеньке від цього перчика…»

Також Politeka писала, "Холостяк" вперше розповів про провальне знайомство з Богдан, що пішло не так: "я б Аню відправив додому".