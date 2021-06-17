Українська співачка Наталія Могилевська вирішила скинути вагу, а для цього оголосила челендж, до якого приєдналися деякі зірки
Наталія Могилевська багато разів набирала і скидала вагу, передає Politeka.net. Зараз зірка вирішила привести себе у форму, тому оголосила челендж.
У процес свого схуднення артистка залучила зіркового тренера Аніту Луценко, а також до двох красунь приєднався ресторатор, колишній учасник шоу "Голос країни" Даніель Салем.
Останній записав сторіс, в якому звернувся до Наталії та Аніти, трохи посміявшись над ними.
"Дорогі мої Наталя і Аніта! Подивився б я на вас, якби вам довелося скидати 15 кілограмів! А то там шість, чотири... Але і справи йдуть добре... Готовий вбити когось", - заявив Салем.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
ДТП на київській трасі: вантажівка перетворила легковик на купу металу, вижити вдалося не всім
"Мама благала залишитися вдома": тіла юних українців знайшли поруч один з одним, деталі трагедії
"Слава Україні!": зірка російського ТБ не зміг стримати слів через гру збірної
"Залишилася дружина і п'ятимісячна дитина": під Києвом у ДТП обірвалося життя 24-річного патрульного
Зазначимо, Наталія Могилевська пообіцяла, якщо програє, поголитися налисо, Аніта Луценко - стрибнути з парашутом, а Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні.
Днями Наталя розповіла, що зараз важить 74,5 кілограмів, а приблизно до кінця червня вона повинна скинути - всього чотири.
Вчора співачка розповіла, що позбулася двох зайвих кіло.
"Отже, Аніто, Салеме, як йде ваше схуднення? Рівно екватор проєкту - ми розпочали 2 червня... залишається ще 12 днів. У мене рівно 2 кілограми навіть 2 кг 100 гр. Як Ваші справи?",- похвалилася успіхом Наталя.
Зірка боїться голитися налисо, тому намагається з усіх сил.
Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".
А ще Politeka писала, що Аніта Луценко уклала парі з розповнілою Могилевською: "у разі провалу Наташа..."
Також Politeka повідомляла, що Могилевська розкрила несподівану правду про своє походження: "завжди соромилася...".