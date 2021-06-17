Українська співачка Наталія Могилевська вирішила скинути вагу, а для цього оголосила челендж, до якого приєдналися деякі зірки

Наталія Могилевська багато разів набирала і скидала вагу, передає Politeka.net. Зараз зірка вирішила привести себе у форму, тому оголосила челендж.

У процес свого схуднення артистка залучила зіркового тренера Аніту Луценко, а також до двох красунь приєднався ресторатор, колишній учасник шоу "Голос країни" Даніель Салем.

Останній записав сторіс, в якому звернувся до Наталії та Аніти, трохи посміявшись над ними.

"Дорогі мої Наталя і Аніта! Подивився б я на вас, якби вам довелося скидати 15 кілограмів! А то там шість, чотири... Але і справи йдуть добре... Готовий вбити когось", - заявив Салем.

Зазначимо, Наталія Могилевська пообіцяла, якщо програє, поголитися налисо, Аніта Луценко - стрибнути з парашутом, а Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні.

Днями Наталя розповіла, що зараз важить 74,5 кілограмів, а приблизно до кінця червня вона повинна скинути - всього чотири.

Вчора співачка розповіла, що позбулася двох зайвих кіло.

"Отже, Аніто, Салеме, як йде ваше схуднення? Рівно екватор проєкту - ми розпочали 2 червня... залишається ще 12 днів. У мене рівно 2 кілограми навіть 2 кг 100 гр. Як Ваші справи?",- похвалилася успіхом Наталя.

Зірка боїться голитися налисо, тому намагається з усіх сил.

Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".

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