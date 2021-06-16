Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала себе, здивувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою, яка побудувала кар'єру завдяки ранковому шоу, а потім проводила ревізії в ресторанах. Зараз Оля активно розвиває соціальні мережі, де вчить українців етикету і ділиться особистим.

Цього разу Оля опублікувала фото в Instagram, на якому позувала в блузі, яку вирішила розстебнути, залучаючи розміром декольте. Волосся Фреймут залишила розпущеним, захоплюючи стильним цибулею.

"Як вам мій look?",- написала Оля.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядаєте набагато страшніше", "Старше", "ви настільки унікальні, дуже класно", " в цьому образі схожа на актрису з американського фільму ... сучасно, стильно і відверто .... проглядається характер", "на себе не схожі", "Це не ви".

Повідомлялося, що відома українська ведуча Оля Фреймут поділилася з українцями корисною порадою з етикету під час їжі.

Так, ведуча вирішила продемонструвати, як правильно їсти устриці. Це - не найпоширеніший навик для українців, тому з ним у багатьох можуть виникнути труднощі.

Нагадаємо, Фреймут зізналася, як залишилася одна з дитиною на руках і без грошей

А ще Politeka писала, що Остапчук підколів Фреймут, різко висловившись про її " соплі"

Також Politeka повідомляла, що Фреймут показала, як проводить час з красунею-сестрою і дочкою від першого шлюбу



