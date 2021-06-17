Відома журналістка розповіла про неприємний випадок, пов'язаний з колишнім чоловіком співачки Санти Дімопулос

Журналістка передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Аліна Доротюк зустрічається з різними зірками, у яких бере інтерв'ю. Зараз вона зайнялася власним проектом, де бере інтерв'ю і розміщує відео на "Ютуб".

Ведуча цього разу вирішила сама розповісти про рід своєї діяльності, передає КП Україна. Так, вона поділилася в бесіді з журналістами про неприємний випадок, пов'язаним з колишнім чоловіком співачки Санти Дімопулос, шоуменом Андрієм Джеджулою.

Так, Аліна згадала, що після скандалу з дружиною Джеджули, ведуча звернулася до неї за коментарем. Дізнавшись це, шоумен напросився на інтерв'ю до телеведучої, але в підсумку нічого нового не розповів.

"У нас навіть під час інтерв'ю стався конфлікт. Я йому сказала: "Навіщо ти до мене прийшов, якщо ти ні про що не хочеш говорити?". Такі герої для мене не зрозумілі", - згадала Доротюк.

Нагадаємо, на початку 2021 року у світі шоу-бізнесу вибухнув справжній скандал.

Дружина Андрія Джеджули, Юлія Леус, на той момент перебуваючи в положенні, звинуватила чоловіка в домашньому насильстві, а також вона повідомила, що той піднімав голос на її дочку.

Своєю чергою шоумен все заперечував. Він зазначив - дружина дуже ревнива. Зокрема, приводом для одного з останніх скандалів стало фото з Настею Каменських.

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