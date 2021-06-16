Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в гарячих образах

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала дуже відомою ще з часів дуету"Потап і Настя". Красуня зараз активно розвиває сольну кар'єру, а також веде Instagram, де ділиться цікавими роботами.

Цього разу Настя вирішила показати, як брала участь у фотосесії для одного з українських сайтів. Красуня одягла прикраси на шию і голову, вражаючи образом. На інших фото Каменських була вже в сукні з великим декольте. Кадри вийшли дуже цікавими і антуражними.

Яке з цих фото вам сподобалося найбільше? 1-8 пишіть в коментарях",

Джамала, Потап, Зарицька і екс-дружина позитиву Ганна Андрійчук відразу оцінили і прокоментували фото: "Настя", "вогонь", "яка красива".

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Очманіти!!! як же це красиво!", "Яка ж ви красива і спокуслива", "всі подобаються, а 1, 3, 4 особливо", "нарешті крута фотосесія", "Ксена-принцеса воїн".

Повідомлялося, що українська співачка Настя Каменських в компанії молодих тіктокерів похвалилася квітучим виглядом.

34-річна зірка є активним користувачем молодіжної мережі Тік Ток. Для просування свого аккаунта вона іноді приходить в гості до молодих зірок цієї соцмережі.

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