Боксер, колишній чоловік тренера шоу «Зважені та щасливі» Марини Боржемської, В'ячеслав Узєлков, поміркував про почуття

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков познайомилися, коли їй було 19 років, а йому - 20, пише Politeka.net. Пара прожила разом 22 роки і розлучилася у 2018 році.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Марина Боржемська розповіла, що живе разом з двома дітьми на орендованій квартирі у Вінниці. Виявляється, спільну квартиру екс-подружжя, на прохання Узєлкова, переоформило на його матір.

Зараз Марина мріє знайти собі самодостатнього і зрілого партнера, а ось її колишній чоловік, мабуть, вже знайшов собі пасію.

Боксер опублікував фото в Instagram, на яких показав свою і жіночу руки. Разом пара рвонула на курорт в Одесу.

У пості спортсмен міркував про любов.

"Що таке любов? Два серця б'ються в унісон? Дві руки, з'єднані разом? Два тіла, що йдуть по життю поруч? Не думаю. Мені здається, що більше пов'язано з любов'ю. А може просто, дві душі зустрілися в просторі. І знайшовши підтримку хочуть жити. Жити разом...",- написав В'ячеслав.

"Ви ніякими постами не втечете від того, що ви її любите... Досить брехати самому собі. Дорослий дядько, а поводишся як школяр", " 👏 👏 👏 цікаво чия це рука...?", "Любов - це коли хочеш з кимось переживати всі чотири пори року", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков став героєм випуску романтичного реаліті-шоу "Одруження наосліп". Відносини на проекті у нього не склалися, а в кінці боксер заявив, що досі любить свою колишню дружину Марину Боржемську.

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