Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, який буває
Як пише Politeka.net, Дантес став популярним завдяки одній з перших "Фабрик". Красунчик деякий час виступав після проекту, а потім зробив творчу перерву, під час якого встиг одружитися на Наді Дорофєєвій. Зараз Володимир активно веде соціальні мережі, де постійно ділитися позитивом з фанатами.
На кадрах, які Дантес опублікував в Instagram, Володимир показав, який буває роздратований. Співак відмовився від двох страв, потім стрибав у калюжі, а в підсумку відмовився робити роботу біля замку.
"Я супер весела людина, але якщо я не співаємо...
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Як то кажуть Ти - не ти, коли голодний!))
Ось ви які, коли голодні? Я, примхливий і шкідливий, як принцеса)) особливо це помітно вранці, коли я не встигаю поснідати і потрапляю в пробку. Всі мої розмови з командою - суцільний жах", - написав Дантес.
Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:
"Я стаю супер злий і агресивною, тому їм завжди", "як добре, що коли я головний, то А хорошому настрої, просто нічого не міркую", "а я знаю де цей "замок" знаходиться)) жила неподалік, в сусідньому селі)))".
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