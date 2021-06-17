Відома співачка, колишня солістка групи Nikita, яка називає себе DJ NANA, Анастасія Кумейко показала гаряче фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня виставила в мережі пікантне фото, на якому показала всі свої пружні принади на заздрість дівчатам.

На новому знімку Анастасія відображена лежачи в цікавому місці на пляжі в Туреччині. Перед камерою вона з'явилася в сміливому образі - крихітному сірому бікіні на тонких мотузочках, поверх якого накинула білу сорочку оверсайз. Її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і безтурботний вигляд. Пікантності знімку додає цікава поза артистки, в якому вона демонструє ідеальне тіло.

У підписі до фотографії Кумейко написала: "Ресурсне загоряння. Після масажу з співаючими чашами". Користувачі в захваті від нової фотографії зіркової красуні, Настю засипають компліментами в коментарях до публікації. "Гаряча", "Вогонь", "Все, безсоння", "Богиня", "Настя, просто красуня!", "Уффф! Однозначно в добірку збережу цю фотку!", "Красива засмага", "Красуня", - пишуть захоплені фанати.

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