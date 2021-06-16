Відома співачка Анастасія Приходько показала в соцмережі зухвале фото топлес і засвітила татуювання

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але все вирішила показати шанувальникам в Instagram яскраві фото з того часу, коли була вагітна. А цього разу зірка просто збентежила новим знімком, на якому показала себе справжню з немовлям на руках.

Як видно, Настя відобразила себе сама в домашній обстановці, схоже, в цей момент вона годує дитину грудьми. Перед камерою співачка позує без одягу, видно тільки її численні татуювання. Волосся зірки зібрані в недбалий пучок, а на обличчі ні грама косметики. Більш того, артиста не ретушувала цей знімок.

У підписі до фотографії Приходько розповіла про те, що ніколи не любила макіяж, їй комфортніше без косметики. "Я все життя любила ходити без косметики! Але, професія зобов'язує лиск, шик і блиск! Як добре, що є соціальні мережі і я можу дозволити собі бути різною, але, найголовніше, не соромлячись показувати себе такою, яка я є у звичайному житті. Слава Богу, що мода на штучність йде і ми повертаємося до своїх витоків! Сьогодні день природної жіночої краси! Зі святом, мої красуні. P. S. Фото без фільтрів і фотошопів", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "Чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів: "Доброго ранку".

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