Відома українська телеведуча Катя Осадча вирушила за кордон з іншими зірками

Зірка, попри своє цікаве положення, продовжує працювати, передає Politeka.net. Днями телеведуча полетіла до Туреччини заради чергового випуску передачі "Світське життя".

Кадри опублікували на офіційній сторінці передачі. Зірка "поколобродила" в компанії відомих артистів, серед яких виявилися колишня солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська і співачка Даша Астаф'єва.

Осадча вибрала стильну сукню, яка сяяла стразами. Примітно, що кругленький живіт телеведучої вже неможливо приховати.

"Скоро в ефірі - перша порція турецьких пригод українських зірок 😉 буде цікаво, чекаєте?",- написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Катя прекрасна", "Ух ти всі такі красиві🔥 🔥", "Я вже чекаю, цікавенько😍", " Катя Осадча вагітна 🤰..) ", "Це вже буде новий сезон "Світського життя"", "вже сумуємо за Тіною, її красою, щирою посмішкою і новинами в її творчості❤️", "В Каті вже такий живіт) а Соня Плакидюк дуже біла на тлі темного одягу😲", " Катюша дуже красива😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча перестала приховувати вагітність не так давно. Зараз вона разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, чекає другу дитину. До слова це буде третя дитина ведучої, адже вона вже виховує спільного з чоловіком сина, Івана, а також старшого сина, Іллю.

Нагадаємо, що вагітна Осадча в сукні " наложниці Султана "не змогла приховати головну таємницю:"там дівчинка".

Також Politeka писала, що вагітну Осадчу в "тісному" костюмі зняли на прогулянці в Києві: "Ах, який...".

А ще Politeka повідомляла, що вагітна Осадча сколихнула українців, розкривши свої плани:»виклик прийнятий".