Відома українська телеведуча Катя Осадча вирушила за кордон з іншими зірками
Зірка, попри своє цікаве положення, продовжує працювати, передає Politeka.net. Днями телеведуча полетіла до Туреччини заради чергового випуску передачі "Світське життя".
Кадри опублікували на офіційній сторінці передачі. Зірка "поколобродила" в компанії відомих артистів, серед яких виявилися колишня солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська і співачка Даша Астаф'єва.
Осадча вибрала стильну сукню, яка сяяла стразами. Примітно, що кругленький живіт телеведучої вже неможливо приховати.
"Скоро в ефірі - перша порція турецьких пригод українських зірок 😉 буде цікаво, чекаєте?",- написали автори поста.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Новий сезон "Танців з зірками", українці збунтувалися проти Кухар: "Нехай самовиражається в опері"
ДТП на київській трасі: вантажівка перетворила легковик на купу металу, вижити вдалося не всім
Атракціон з людьми зламався на Миколаєвщині, моторошні кадри і деталі НП: що відомо про постраждалих
"Конструкція важила майже тонну": балкон з "городом" впав у Харкові, кадри НП
За чотири години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Катя прекрасна", "Ух ти всі такі красиві🔥 🔥", "Я вже чекаю, цікавенько😍", " Катя Осадча вагітна 🤰..) ", "Це вже буде новий сезон "Світського життя"", "вже сумуємо за Тіною, її красою, щирою посмішкою і новинами в її творчості❤️", "В Каті вже такий живіт) а Соня Плакидюк дуже біла на тлі темного одягу😲", " Катюша дуже красива😍", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Катя Осадча перестала приховувати вагітність не так давно. Зараз вона разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, чекає другу дитину. До слова це буде третя дитина ведучої, адже вона вже виховує спільного з чоловіком сина, Івана, а також старшого сина, Іллю.
Нагадаємо, що вагітна Осадча в сукні " наложниці Султана "не змогла приховати головну таємницю:"там дівчинка".
Також Politeka писала, що вагітну Осадчу в "тісному" костюмі зняли на прогулянці в Києві: "Ах, який...".
А ще Politeka повідомляла, що вагітна Осадча сколихнула українців, розкривши свої плани:»виклик прийнятий".