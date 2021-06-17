Російський гуморист і шоумен Максим Галкін порадував шанувальників новими кадрами з сином
Артист разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, виховує двох маленьких дітей, Гаррі і Лізу, передає Politeka.net. Народження двійні наробило багато шуму, будь-який журналіст намагався хоч якось висвітлити цю тему.
Галкін, втомившись від уваги папараці, прийняв рішення показувати своїх дітей в мережі. Зараз шоумен регулярно публікує кадри з семирічними дітлахами.
Цього разу Максим записав відео, на якому Гаррі дає пораду реперам Росії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Хлопчик, сміючись, сказав у камеру:
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"Щоб стати репером, треба пити багато води, тому що вода складається зі слини, а слиною вже співаєш реп".
"Всім реперам Росії! Порада від Гаррі! 😂 ",- підписав відео Галкін.
За годину публікація зібрала понад 300 тисяч переглядів і багато коментарів.
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