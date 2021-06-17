Російський гуморист і шоумен Максим Галкін порадував шанувальників новими кадрами з сином

Артист разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, виховує двох маленьких дітей, Гаррі і Лізу, передає Politeka.net. Народження двійні наробило багато шуму, будь-який журналіст намагався хоч якось висвітлити цю тему.

Галкін, втомившись від уваги папараці, прийняв рішення показувати своїх дітей в мережі. Зараз шоумен регулярно публікує кадри з семирічними дітлахами.

Цього разу Максим записав відео, на якому Гаррі дає пораду реперам Росії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Хлопчик, сміючись, сказав у камеру:

"Щоб стати репером, треба пити багато води, тому що вода складається зі слини, а слиною вже співаєш реп".

"Всім реперам Росії! Порада від Гаррі! 😂 ",- підписав відео Галкін.

За годину публікація зібрала понад 300 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це дуууже смішно!!!😂 😂 😂 ", "відмінна порада", "красунчик", "такий татів стиль вимальовується ,в гуморі", "симпатяга! І реп, і класику, і «чарівника-недоучку» - все може Гаррі️️️", " який артистичний! Втім, в сім'ї таких талановитих батьків не могли народитися інші діти! 🔥 👏 ", "Вода складається зі слиною ️ і людина теж, на 80%️️", " дитина розвивається нормально. І з почуттям гумору теж все добре 😍", " фігня якась (((", " чудова дитина! 🔥 ",- написали користувачі Мережі.