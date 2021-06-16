Принц Гаррі і Меган Маркл порадили не повертатися до Великобританії, щоб охрестити новонароджену дочку Лілібет Діану

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стало відомо про поповнення в родині британського принца Гаррі – його дружина Меган Маркл народила дочку. Малятко назвали одночасно на честь королеви Єлизавети і матері принца – Лілібет Діана. Однак, коли постало питання хрестин маленької монархині, то тут люди однозначно вирішили, що парі не варто повертатися до Великобританії, щоб провести обряд.

Видання Express провело онлайн-опитування, яке показало, що Гаррі і Меган не варто повертатися до Англії, щоб хрестити дочку в колі королівської сім'ї, пише Обозреватель. Опитування в мережі провели після того, як Королівський письменник Ян Ллойд припустив, що хрещення Лілібет при британському палаці було б "дипломатичним і приємним способом відновити мости" з королівською сім'єю.

Однак, 95% опитаних висловилися проти такої ідеї, тоді як тільки 4% підтримали її, а 1% не визначилися. Користувачі вважають, що принцу Гаррі і його родині краще залишитися в США, де вони оселилися після відмови від королівських обов'язків. "Ні! Нехай залишаються в США", "Ні! Навіщо це потрібно після всього негативу, який між ними трапився?", "Ні, занадто багато мостів спалили", "Ні, ні, ні", "Будь ласка, залишайтеся в США", – написали в коментарях користувачі.

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