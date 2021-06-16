Відома українська актриса Єлизавета Василенко, яка нещодавно перебралася до Москви, показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Єлизавета Василенко прославилася завдяки молодіжному серіалу "Школа". Але красуні мало було досягнутого і вона переїхала в Москву, після чого потрапила в базу "Миротворця". Але Ліза продовжує активно розвивати соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото красуня позувала в чорному вбранні, який вирішила розкрити, демонструючи форми в сміливому декольте. Образ Василенко доповнила стильними джинсами, а волосся залишила розпущеним.

Фанати поставили понад 90 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов", "Королева", "Живу це життя заради того що б коли-небудь добиться твого серця, і незабаром ми будемо разом", " Ліза ти дуже миленька дівчинка. Коли до Києва приїдеш?", "краща і це не обговорюється", " - скільки разів ти це пепесглела? -да", "Воу!.

Повідомлялося, що відома українська актриса Єлизавета Василенко ошелешила кадрами з закривавленим обличчям.

У себе в Instagram Василенко опублікувала фото і відео з кліпу, в якому вона знялася. На кадрах дівчина постала з закривавленим обличчям.

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