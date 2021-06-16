Українська співачка Настя Каменських розповіла про свою подорож до США

Популярна артистка встигає не тільки ділитися своєю творчістю, а й вести сторінку в Instagram, передає Politeka.net. На аккаунт зірки підписані 5,3 мільйона користувачів мережі.

Цього разу співачка опублікувала фото в об'ємній джинсівці з зірками. Макіяж підкреслив красиві риси обличчя знаменитості, зробивши особливий акцент на великі, майже чорні, очі.

На фото Настя пограла зі своїм кучерявим волоссям. У такому вигляді артистка позувала біля багатоповерхової будівлі.

"Кожен раз, проїжджаючи повз це місце, відчуваю себе ніби знову в Нью-Йорку 🏙

Високі коричневі і скляні будівлі, такий же потік машин на дорогах, стильні люди навколо, поспішають у своїх справах 😍



Саме в Нью-Йорку я знайшла багато класних магазинів одягу, яких немає в Україні і пам'ятаю, як влаштувала собі в них справжній шопінг-ретрит🛍", - поділилася Каменських.

Далі зірка розповіла, що у зв'язку з пандемією, вона зараз в 90% випадків стала робити покупки в онлайн.

Майже за годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів:

"Правда що ти вагітна ?", "Ваууу", "Настя а чоловік ревнує на Відверті фотки", " Боже 😭 яка красива😍", "красива Настя", " Прекрасно😍", " Красотуличка😍 😍 😍", "бомба ракета", " дуже красиво😍", "приїжджайте Настя до нас в Нью Йорк", " яка красива! 💙 🤍 ", "Чудова красуня 😍😍😍❤️❤️❤️❤️".

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