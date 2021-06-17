Солістка групи " Go_A" Катя Павленко розповіла про плани колективу
Про це вона розповіла в інтерв'ю «Обозреватель».
Зараз "Go_A", які зайняли 5 місце на "Євробаченні-2021", вже розрахувалися з боргами, активно виступають і готують нові проекти .
"Поки тільки розкручуємося, але борги вже закрили", - так Катя Павленко відповіла на питання про успіх групи у фінансовому плані.
Незабаром Go_A виступить на Atlas Weekend 2021.
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"Це буде наш сольний виступ, але ми плануємо представити нові пісні і показати інше шоу", - розповіла Катя.
А 9 грудня Go_A буде в Амстердамі на фестивалі Het Grote Songfestivalfeest. Там виступлять переможці Євробачення різних років, а також Go_A і Вєрка Сердючка від України.
"Це дуже масштабна подія в рамках пісенного конкурсу. Буде великий зал і багато преси", - зазначила співачка.
За її словами, європейцям дуже сподобався номер Go_A, і зараз групу запрошують виступати в різні країни.
Катя Павленко зазначила, що глядачі «Євробачення» також досі пам'ятають виступ Сердючки, яка представляла Україну на пісенному конкурсі в 2007 році.
"Виступ Вєрки Сердючки - це було максимально круто і унікально. Сердючка досі в топах, про неї говорять, приходять на Євробачення із зіркою на голові. До речі, ми виходили на сцену у фіналі Євробачення і побачили, як дівчинка махає нам українським прапором – було дуже приємно», - поділилася солістка Go_A.
Раніше go_a розповідали, що на фестивалі Het Grote Songfestivalfeest в Амстердамі крім їх також вже анонсовано виступ Вєрки Сердючки, Loreen, KEiiNO, Netta Barzilai і багатьох інших.
Шанувальники Go_A із захопленням відреагували на новину.
"Вау, як це круто», «Вау, захоплююся вами», «вже не можу дочекатися», «я в захваті», "вже готові, квитки куплені", "Нідерланди, бачу, вас не відпускають. Ось, що значить якісна українська музика", - пишуть в мережі.
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