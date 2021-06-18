Співачка Настя Каменських відкинула "інстаграмну ванільність" і розповіла несподівані деталі про життя з чоловіком, репером Потапом

34-річна зірка розговорилася про особисте в інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE, розкривши правду про сварки з коханим, передає Politeka.net.

Як відомо, парочка в шлюбі ось уже два роки, але їхні стосунки почалися задовго до цього. У 2013 році, коли Потап був ще одружений на Ірині Горовій, з'явилися перші докази, що вони з Настею — не тільки колеги в дуеті. Тоді на телебаченні показали кадри з артистами, що таємно відпочивали на Кубі.

Зараз Настя з Потапом, звісно, вже не соромляться показувати свої стосунки на публіці, виставляючи "ванільні" кадри в соцмережах. Що за цим стоїть і чи сваряться вони, поцікавилася ведуча в співачки.

"Не конфлікти, а, напевно, суперечки, тому що конфлікти це вже зовсім, коли ти лаєшся...",- почала Настя, але її перебили, - "Тобто такого, щоб ви прям не розмовляли один з одним, такого не було?"

"Ні, звичайно, було! - заперечила Каменських. - Але, здрастуйте, наші відносини, почалися взагалі з лайки, ми ще коли працювали в дуеті, ми так лаялися, що я, чесно скажу, так не лаялася ні з ким. Нас навіть селили в різні готелі. Це була просто ненависть! Ось, правду кажуть, від любові до ненависті один крок. Це дивно! Якби мені хтось тоді сказав, що я вийду заміж за Льошу, я б (розсміялася, - ред.) - ні!"

Після такого бурхливого початку відносин зараз у Насті з Потапом все практично ідеально.

"Конфлікти - для мене слово таке величезне, гостре, важке... У нас буває якась дурниця легка, суперечка, можливо, - поділилася співачка й додала, що дуже емоційна, але чоловік знайшов до неї підхід, - Льоша в цей момент перетворюється на воду, щоб гасити цю пожежу".

Нагадаємо, Потап при синові розговорився про" дуже цікаві "стосунки з Дорофєєвою:"Надя – ракета".

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