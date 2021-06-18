У Мережі згадують легендарного хореографа і суддю з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, серце якого зупинилося 13 червня

Дивовижну історію життя Григорія Миколайовича показали в ролику на офіційній сторінці "Танців" в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

У ролику зібрали воєдино фрагменти з різних інтерв'ю з Чапкісом, де він розповідав про своє дитинство та кар'єру, а також з випусків танцювального шоу, суддею якого він був до останнього, дивуючи колег і глядачів невгамовною енергією і великою любов'ю до своєї справи.

"Нас було семеро дітей, одинадцять чоловік - сім'я. У нас нічого не було, ні грошей, ні коштів... Я почав танцювати на вулиці з трьох років. Ми танцювали, капелюхи лежали і кожен кидав, хто скільки міг. Заробляли собі на хліб, це був початок моєї творчої діяльності, - ділився Чапкіс. - І це мені дало дуже багато. Я став артистом балету, танцював народні танці в державному академічному ансамблі ім. Павла Вірського поруч з Вірським 27 років".

Користувачі висловлюють співчуття у зв'язку з величезною втратою в культурному житті України:

"Яскраво прожив. Увійшов в історію"

"Легенди не вмирають. Ви будете живі в серцях багатьох людей і залишитеся назавжди"

"Вічна пам'ять! Шкода, що його не побачимо в "Танцях з зірками" 😢

"Щирі співчуття близьким😢"

Нагадаємо, церемонію прощання з Григорієм Чапкісом раптово перенесли. Так, вона відбудеться 18 червня в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2), а не в Клубі Кабінету Міністрів України, як раніше анонсував його син Грег Чапкіс. Час прощання з артистом залишився колишнім – з 11.00 до 13.00. Причини перенесення місця прощання не називаються.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва

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