Колишня дружина шоумена Гаріка Харламова актриса Христина Асмус здивувала зізнанням про свої стосунки

Як передає Politeka.net, про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Мені завжди приписували безліч романів, навіть коли я була в шлюбі 💍 тільки за останній рік Мене старанно зводили з Олексієм Чадовим, Наваї Бакіровим, Мілошем Биковичем, по десятому колу з Олександром Петровим 🙈, Олексієм Учителем, Сергієм Гілєвим, Іваном Твердовським, Данилом Чащиним, партнерами по театру і знімальних майданчиків. Ні з ким з вище перерахованих мене не пов'язувало нічого, крім дружби і роботи", - написала вона.

При цьому Асмус додала, що вона дійсно перебуває у відносинах.

"Так, у мене є стосунки і не один рік вже)) але преса жодного разу не виграла в угадайку", - заінтригувала вона.

Така заява сколихнула мережу, адже розлучилася артистка не так давно. Христина Асмус і Гарік Харламов офіційно оформили розлучення 29 жовтня 2020 року. "Якщо не один рік значить при живому чоловікові вже мала?", "Мабуть тому і розлучилися", " Не один рік? А розлучилися тільки в минулому році", - дивуюся пользоваелі Інстаграма.

При цьому в мережі припустили, що актриса може мати на увазі «відносини» з роботою.

"Якщо у відносинах з роботою, то і чоловік не перешкода», «і як всі актори, скажіть, що це відносини з роботою», «та вона з будь - якого про роботу», - пишуть в коментарях.

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