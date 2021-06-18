Співачка Надя Дорофєєва нарвалася на жорстку критику, випустивши новий кліп

Так, 31-річна зірка, тренер "Голосу країни" презентувала відеороботу на пісню "Почему". Відповідні кадри опубліковані на її YouTube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Представляю вам мій новий сингл і кліп. Пишаюся цією роботою, вона для мене є по-справжньому особливою", - оголосила Надя в себе в Instagram.

У кліпі Дорофєєва постала в двох образах і присвятила трек розставанню.

"Чому цей реліз так важливий для мене? Тому що я відкрито говорю про почуття і переживання в своїх текстах і музиці, а розставання — це те, що в своєму житті переживав кожен. Коли відносини закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які грають по радіо, про тебе", - поділилася зірка.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене. Багато хто висловив думку, що Наді "пора б уже подорослішати". Деяким здалося, що її голос (в тій частині, де вона співала англійською) дуже схожий на іншу співачку MARUV, а ось стиль чимось нагадує учасниць популярної групи з нульових "Ранетки".

"Я один чую в англійській фразі голос Марув, а не Наді?) - Реально, я теж почув Марув"

"Де еволюція? Підліткові пісеньки - так, не вистачає розвитку - Дорофєєва залишилася колишньою з "Время и Стекло". Два хвостика і труси якось безглуздо на 30-тирічній співачці з таким сценічним досвідом"

"Хочеться щось серйозніше почути від Надії..."

"Я одна чую стиль ранеток з 2000х ???)))) - Бліііін точно! Лера з Ранеток😄"

"Терміново треба щось міняти. Ти стаєш нецікавою. Це не хейт, це конструктивна думка"

"Надюха, стало тільки гірше!!!"

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