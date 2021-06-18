Актриса Ксенія Мішина показала свої дитячі фотографії, які раніше ніхто не бачив

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в сторіс свої дитячі фотографії, яких раніше ніхто не бачив. Схоже, актриса побувала в будинку батьків, де на полиці виставлені в рамочках безліч її фотографій – від дитячого садка і школи, до дорослого життя.

На кадрах, які показала Ксенія, можна побачити, як вона дорослішала – як виглядала в дитячому садку, в початковій школі, у випускному класі, у бабусі за кордоном, і багато інших аж до її сучасних знімків, деякі з них шанувальники бачили в соцмережах актриси.

"Дивіться, яку колекцію я вам зараз покажу", - говорить Мішина за кадром і підводить камеру телефону до кожної з фотографій, коротко розповідаючи її історію. Один з дитячих знімків став несподіванкою навіть для самої актриси. "Ось тут ексклюзив навіть для мене. Подивіться, яка", - вказує вона на себе на дитячому фото. "Ооо, а це вже виросла панянка", - показує Ксенія на інший знімок, де вона підліток.

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