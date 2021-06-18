Солістка групи " Go_A" Катя Павленко зізналася, що пов'язує її з Андрієм Данилком, який позитивно висловлювався про творчість колективу

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Обозреватель».

Андрій Данилко підписаний на Павленка в Instagram, а також хвалив колектив ще на Нацвідборі, коли багато навпаки критикували Go_A, тому могло виникнути питання про відносини між артистами поза сценою.

Однак Катя Павленко розповіла, що особисто з Данилком не знайома.

"Єдине місце, де ми перетиналися - сцена Нацвідбору. Більше ніде. Навіть за лаштунками не спілкувалися", - зазначила вона.

А що стосується хейта, то солістка go_a зізналася, що спокійно до цього ставиться.

"Чесно кажучи, на хейт взагалі не реагували. Ми знаємо, хто ми... Знаємо, які смисли вкладаємо в свою творчість. А хейт - це невід'ємна частина популярності", - впевнена вона.

Відзначимо, після "Євробачення", де go_a зайняли п'яте місце, група веде активну концертну діяльність.

Напередодні вони виступили у Львові.

"Львів добре пошумів. Спасибі всім, хто запалював з нами! Неймовірні спогади", - йдеться на сторінці колективу в Instagram.

Шанувальники залишилися в захваті від виступу. Більш того, Go_A тепер звуть виступати але тільки в Україні, але і в Європі.

» Це було круто 🔥 🔥 🔥 дякую за незабутній вечір і позитивні емоції 😘 чекаємо знову«, " переслуховую постійно запис... не можу відірватися", " коли будете в Чернівцях? 😍 Ми чекаємо", " як зробити, щоб ви в Ірландію відвідали?", "Вітаємо! Великобританія чекає вас", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Go_A після тріумфу на "Євробаченні" поставили на вуха Америку: "справжнє українське диво"

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