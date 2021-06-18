У мережі з'явилися нові фото "таємної дружини" Олега Винника Таюне, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист-серцеїд Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя від громадськості, в спробах уберегти близьких від зайвої уваги. Однак, фанати виконавця вже давно з'ясували, що "повелитель вовчиць" одружений, більш того, деякі впевнені, що у нього мають навіть діти. Сам Олег цього ніяк не коментує.

"Таємною дружиною" Винника називають його бек-вокалістку Таїсію Сватко (Таюне). У красуні вже є свій фан-клуб, який стежить за її життям. Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів, присвячених співаку, з'явилися її милі чорно-білі фото, на яких можна побачити, як змінилася її зачіска. Так, на одному зі знімків Таюне, яка завжди з'являється з пишними локонами, позує з прямими коротким волоссям. А ось на другому знімку артистка вже зі своєю звичною зачіскою.

У підписі до фотографій Таїсії написали: "Дівчинка війна". Користувачі тут же почали активно обговорювати милі знімки Таюне, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Наша улюблена красуня", "Як прекрасно", "Крутезно", "Як ніби сама ніжність. Принцеса, пташка, квіточка, янголятко. Наша богиня", "Супер красуня", "Класно!", "Красуня", "Дуже красива", "Обожнюю тебе", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, "Таємна дружина" Олега Винника, натягнувши на себе вузькі джинси, похвалилася величезним букетом: "Схожа на весну!".

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