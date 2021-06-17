Друг Андрія Данилка, продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін розповів, в якій неприємній ситуації опинився артист

Як передає Politeka.net, продюсер написав про це у своєму мікроблозі в Instagram.

"Неймовірне хамство коїться щодо колишнього учасника групи «Ласковый май» Андрія Данилка. Російські пройдисвіти скористалися тим, що після його виступу на «Євробаченні», де він обійшов Росію, і стали використовувати образ Вєрки Сердючки для заробляння грошей», - написав продюсер гурту «Ласковый май» .

За словами Разіна, "Перший канал" і Міністерство культури РФ Данилко і заборонили йому виступати на території Росії. Разін додав, що внаслідок такого рішення на образі Сердючки стали заробляти його двійники, а сам артист несе колосальні збитки.

«Я тоді сказав, що це - геноцид щодо артиста, якого дуже люблять в Росії. Але Мінкультури був непохитний. Всі гастролі Вєрки Сердючки в Росії були одним махом скасовані. Це жахливе рішення послужило тому, що протягом багатьох років по всій Росії виступають близько 2500 Верок Сердючок і ці двійники не несуть за це ніякої відповідальності. За моїми підрахунками, за ці роки Андрію Данилку завдано збитків близько 20000000$», - написав продюсер.

Разен заявив, що готує позови, щоб притягнути двійників Сердючки до кримінальної відповідальності.

«Вони повинні відповісти за свої дії щодо міжнародних і російських законів. Прошу направляти мені в директ інформацію про місце і час виступів двійників Андрія Данилка, використовуючи його образ і фонограму. Заздалегідь дякую вам за допомогу. Захистимо Андрія, якого дуже люблять в Росії», - підсумував він.

Нагадаємо, Данилко позичив Ірині Білик гроші на величезний особняк під Києвом: "зелені галявини, лаунж-зона і…

Як повідомляла Politeka, Данилко, у якого серйозні проблеми зі здоров'ям, назвав свій діагноз: "лікуюся..."

Також Politeka писала, хто стане головною зіркою "Співають всі", на кону півмільйона:"Ротару, Білик або Данилко".