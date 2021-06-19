Тіна Кароль розкрила нові деталі з власного життя, які стосуються її дитинства та юності

36-річна співачка стала гостею на Авторадіо, здивувавши слухачів новим одкровенням. Відповідні кадри опубліковані на її фан-сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами зірки, вона пішла в музичну школу не за своєю ініціативою. У 1992 році сім'я переїхала з Росії в Івано-Франківськ, і семирічну Тіну віддали в музичну школу в клас фортепіано.

"Я пішла в музичну школу не по своїй ініцативі. Просто хтось виділив, що у мене є талант і здібності до цього мистецтва. Але тоді на той момент, в сім років, я ще не розуміла... Я насправді почала співати за своїм бажанням дуже пізно, в 14. Це вже було моє таке рішення", - розговорилася Кароль.

Також знаменитість розповіла про свою першу роботу і зарплату, яку довелося ще заслужити. Так, у 2005-2006 роках Тіна була солісткою «Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України».

"Працевлаштовуватися прийшла ще Танею Ліберман, так, це моє справжнє ім'я (народилася в сім'ї інженерів Григорія і Світлани Ліберман, - ред.). Прийшла і сказала: "Я буду працювати безкоштовно, візьміть мене, будь ласка, до себе". Були всі здивовані... Я їм заспівала пару пісень і мене залишили. Потім мені дали третину ставки, півставки... я ще довго заслуговувала ставку. Потім, звичайно, почали просити... приїжджай до нас поспівати - а я не можу, так як вже артист під контрактом", - поділилася Кароль.

Нагадаємо, Кароль в день весілля світилася від щастя, кадри пробирають до глибини душі: "разом в небі і на землі"

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "хто тут була до мене?".