Колишня дружина репера Позитива, дизайнер Анна Завгородня, швидко знайшла йому "заміну"

Як відомо, дівчина нещодавно розлучилася з Олексієм (справжнє ім'я музиканта) після 13 років відносин і 8 років шлюбу. Говорячи про причини розлучення, Анна повідомила, що "все прийшло до логічного завершення".

"В душі з'являється певна порожнеча і розчарування. Спочатку ти довго готуєшся. Можливо, навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце — ні. Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити і забути. А комусь більше року. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення", - ділилася вона деталями розриву відносин з Позитивом.

У своєму новому пості в Instagram екс-дружина артиста похвалилася довгоочікуваним побаченням - виявляється, весь цей час у неї на прикметі був один красень, передає Politeka.net.

"Хочу розповісти один секрет, якщо вже я так відверта з вами. Вже рік до мене залицяється один хлопець , - з іронією повідомила Анна. - Але в метушні будніх днів нам не часто вдається бачитися, та й я була не готова. Але сьогодні це сталося і у нас було побачення. З кожною зустріччю розумію, що люблю його все більше. Час прийшов. Знайомтеся, Роберт 💁🏻♥️♥️♥️ його мама робить вигляд, що схвалює цей союз. Прости @_d.frolova_, твій син вже давно зробив свій вибір 😂👩🏻❤️💋👨🏻".

Дівчина насправді пожартувала, адже її "кавалеру" не більше 6-7 років.

"Я схвалюю 😂 💗 люблю вас мої бублики💗", - відреагувала в коментарях мама хлопчика.

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"ось і розкрилася справжня причина розлучення з Позитивом!!!!😉🤣"

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