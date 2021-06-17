Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару анонсувала новий концерт
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася незвичайним кадром з нової фотосесії, на якому з'явилася в образі пекучої брюнетки.
На новій фотографії Ірина відображена в тьмяній кімнаті з рослиною, вона стоїть в цікавій позі над горщиком з вазоном і не дивиться в об'єктив. Перед камерою актриса з'явилася в незвичайному образі - на ній чорне мереживне боді і чорні туфельки на шпильках. Схоже, щоб перетворитися на брюнетку зірка одягла перуку з темним волоссям в стрижці каре, а на її очах стильні сонцезахисні окуляри.
У підписі до фотографії Сопонару написала:"Круто бути добрим". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Планується перезапуск "Ліона-кілера" для дорослих?", "Бомба", "Що за пантера. Жінка-хижак", "Ну таке", "Ти вирішила мене з розуму звести", "Не заводь", "Ах, які ніжки", "Тигриця, а не кішечка", "Краля", "Красива", "Мені дуже подобається", "Просто красуня".
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Голос Тіни Кароль без фонограми приголомшив українців, нові кадри весілля: "Шкода, що доводиться..."
Потужні вибухи прогриміли на АЗС, є перші дані про поранених: кадри НП в Росії
Життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром"
Три знаки Зодіаку чекають важливі зміни: кому пощастить влітку
Нагадаємо, Підхмелена блондинка з "Жіночого кварталу" побешкетувала, приспустивши бретельки сукні: "Суперова".
Як повідомляла Politeka, Шалена блондинка з "Квартал 95" схвилювала оголеними плічками: "Досконалість у всьому".
Також Politeka писала, Заводна блондинка з "Жіночого кварталу" похвалилася пластикою і зняла все на відео: "Вау, так чуттєво".