Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару анонсувала новий концерт

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася незвичайним кадром з нової фотосесії, на якому з'явилася в образі пекучої брюнетки.

На новій фотографії Ірина відображена в тьмяній кімнаті з рослиною, вона стоїть в цікавій позі над горщиком з вазоном і не дивиться в об'єктив. Перед камерою актриса з'явилася в незвичайному образі - на ній чорне мереживне боді і чорні туфельки на шпильках. Схоже, щоб перетворитися на брюнетку зірка одягла перуку з темним волоссям в стрижці каре, а на її очах стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Сопонару написала:"Круто бути добрим". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Планується перезапуск "Ліона-кілера" для дорослих?", "Бомба", "Що за пантера. Жінка-хижак", "Ну таке", "Ти вирішила мене з розуму звести", "Не заводь", "Ах, які ніжки", "Тигриця, а не кішечка", "Краля", "Красива", "Мені дуже подобається", "Просто красуня".

Нагадаємо, Підхмелена блондинка з "Жіночого кварталу" побешкетувала, приспустивши бретельки сукні: "Суперова".

Як повідомляла Politeka, Шалена блондинка з "Квартал 95" схвилювала оголеними плічками: "Досконалість у всьому".

Також Politeka писала, Заводна блондинка з "Жіночого кварталу" похвалилася пластикою і зняла все на відео: "Вау, так чуттєво".