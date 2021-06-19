Парочка Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт продовжують "чудити" на камеру, радуючи тим самим своїх шанувальників
Так, за життям 32-річної "Холостячки" Мішиної та її обранцем у соцмережах стежать тисячі українців. У своїх нових "сторіз" в Instagram дівчина показала, як познущалася над Еллертом, змусивши його виконати "небезпечний" трюк прямо в машині, передає Politeka.net.
Ксенія зазначила, що Олександр проспорив парі, тому в покарання повинен випити з пластикової пляшки без рук. Еллерт тоді придумав зробити це ногами. Він обхопив ступнями пляшку і почав поттягувати її до рота, демонструючи чудеса гнучкості, і при цьому трохи допомагав собі руками, що водночас обурило й розсмішило його кохану.
"Без рук! Без рук можеш? Так не працює! Ні, друже мій милий...", - обурилася вона, коли Олександр все ж відпив з пляшки, але не "за правилами".
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Раніше ми розповідали, що "Холостячка" Мішина, яка захоплюється духовними практиками, медитацією і йогою і багато часу приділяє роздумам про сенс життя, напередодні свого дня народження здивувала одкровенням про користь егоїзму.
Актриса зробила новий пост, виставивши "прилизане" фото, на якому постала в чорному вбранні і білому жакеті, з яскравим смокі-макіяжем. У підписі Ксенія заговорила про важливість вміння вчасно говорити "ні".
"Друзі, просто усвідомте, що чим більше у вашому житті токсичних проявів від інших людей, тим більше в ньому страждання. Ваше тіло просто звикає до того, щоб постійно відчувати стрес. Це не про розвиток, це про виживання. Ну навіщо вам це, правда?", - звернулася вона до підписників.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".
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