Співачка Настя Каменських похвалилася фігурою в міні-шортах і ТОПі

34-річна зірка опублікувала кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Настя Каменських давно вже пустила спорт у своє життя і зараз вважає тренування невід'ємною її частиною.

"Навіть у найбільш завантажені періоди я завжди знаходжу час на пробіжку, комплекс вправ, розтяжку, або на цілісну спортивне тренування в залі? Особливо люблю ранкові тренування - це 100% гарантія чудового настрою на весь день!» - зізнавалася співачка.

На нових кадрах Настя постала в коротеньких лавандових шортах і темному топі. На одному зі знімків вона грайливо показала мову і задерла ніжку.

"Готова до пробіжки", - підписала вона фото.

А тим, хто тільки починає займатися бігом Каменських раніше дала кілька порад. Перш за все, важливо слухати своє тіло.

"Воно саме вам підкаже, коли потрібно взяти паузу або зменшити темп. Бігайте в задоволення вранці, зустрічаючи світанки, і завжди з хорошим настроєм", - зазначила співачка.

Також для досягнення кращих результатів Настя радить ставити цілі.

«З мого особистого досвіду скажу, що допомагає щоденник із зазначеними в ньому результатами. Адже ніщо так сильно не мотивує, як персональні успіхи", - впевнена артистка.

Каменських додала, що «регулярно бігати – корисно, але недостатньо. Силові тренування зміцнюють тіло і дають можливість відпочити біговим м'язам".

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