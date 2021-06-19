У мережі з'явилися нове відео Олега Винника і його "таємної дружини" Таюне, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Олег Винник багато років ретельно приховує своє особисте життя, в спробах уберегти близьких від зайвої уваги. Однак, фанати виконавця вже давно з'ясували, що "повелитель вовчиць" одружений, більш того, деякі впевнені, що у нього навіть є діти. Сам Олег цього ніяк не коментує.

"Таємною дружиною" Винника називають його бек-вокалістку Таїсію Сватко (Таюне). У красуні вже є свій фан-клуб, який стежить за її життям. Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів, присвячених співачці, з'явилися кумедне відео, на якому Таюне позує на сцені з Олегом під час його концерту. У якийсь момент Винник на очах у музикантів і глядачів запрошує на танець свою протеже, і вони прямо під час його виступу закрутилися в танці. Виглядає все це дуже мило і навіть романтично, відео цього моменти викликало бурхливу реакцію шанувальників артистів.

Користувачі тут же почали обговорювати кадри танцю Винника і Таюне: "Мені дай, дай, дай! Свого тепла! Ла ла ла ла!", "Тільки любов дає радість життя", "Дуже класна. Пісня супер", "Ти най най, така одна, ла лай", "Я люблю вас, Олег і Таюне", "Господи, як мило".

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