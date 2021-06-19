Співак Віктор Павлік весь час перебуває в палаті разом з дружиною, яка днями подарувала йому сина
Так, 27-річна Катя Репяхова, нова кохана артиста, народила хлопчика 15 травня. Крихітку назвали Мішею. Дівчина активно ділилася з шанувальниками, як проходила її перша вагітність. А тепер, не випускаючи камери з рук, насолоджується материнством.
Репяхова разом із чоловіком і сином ще знаходяться в пологовому будинку. Катя розповідає в "сторіз" про своє самопочуття після пологів і про перші мімімішні моменти, пов'язані з дитиною, передає Politeka.net. Підписники засипали дівчину питаннями. Зокрема, публіку цікавить, як виглядає малюк.
"Вітаю вас!!! Катя, на кого схожий малюк, на тата чи маму?", - запитали в неї.
"На тата)))", - відповіла дружина Павліка, опублікувавши зворушливі кадри, як чоловік цілує та обіймає сина. До речі, "молодий батько" досить-таки впевнено тримав малюка на руках. На відміну від Репяхової, у нього це вже четверта дитина (інші від першої дружини Лариси Сазонової).
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Також Катя розповіла деталі, як проходили пологи. За словами дівчини, процес був природнім, хоч і в якийсь момент вона вдалася до знеболювання. Чоловік знаходився поруч весь час, але в найбільш кульмінаційний момент був відсутній.
Раніше ми писали, що Репяхова опублікувала в Instagram фото новонародженої дитини, показавши частково ручки й голівку.
"Це була перша одежина, яку я купила Михайлику ще тижні на 20 вагітності. Як же я тебе чекала, синочку!", - йдеться в підписі.
Нагадаємо, що Дружина Віктора Павлика показала фігуру відразу після пологів і дорогоцінний подарунок від чоловіка: "не віриться...".
Також Politeka писала, що дружина Павлика після крапельниць вирішила показати, як годує новонародженого сина: "І я хочу".
А ще Politeka повідомляла, що Дружина Віктора Павлика розповіла про хворобу, яка вбила її після пологів: "для мене це найстрашніше...".