Співак Віктор Павлік весь час перебуває в палаті разом з дружиною, яка днями подарувала йому сина

Так, 27-річна Катя Репяхова, нова кохана артиста, народила хлопчика 15 травня. Крихітку назвали Мішею. Дівчина активно ділилася з шанувальниками, як проходила її перша вагітність. А тепер, не випускаючи камери з рук, насолоджується материнством.

Репяхова разом із чоловіком і сином ще знаходяться в пологовому будинку. Катя розповідає в "сторіз" про своє самопочуття після пологів і про перші мімімішні моменти, пов'язані з дитиною, передає Politeka.net. Підписники засипали дівчину питаннями. Зокрема, публіку цікавить, як виглядає малюк.

"Вітаю вас!!! Катя, на кого схожий малюк, на тата чи маму?", - запитали в неї.

"На тата)))", - відповіла дружина Павліка, опублікувавши зворушливі кадри, як чоловік цілує та обіймає сина. До речі, "молодий батько" досить-таки впевнено тримав малюка на руках. На відміну від Репяхової, у нього це вже четверта дитина (інші від першої дружини Лариси Сазонової).

Також Катя розповіла деталі, як проходили пологи. За словами дівчини, процес був природнім, хоч і в якийсь момент вона вдалася до знеболювання. Чоловік знаходився поруч весь час, але в найбільш кульмінаційний момент був відсутній.

Раніше ми писали, що Репяхова опублікувала в Instagram фото новонародженої дитини, показавши частково ручки й голівку.

"Це була перша одежина, яку я купила Михайлику ще тижні на 20 вагітності. Як же я тебе чекала, синочку!", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що Дружина Віктора Павлика показала фігуру відразу після пологів і дорогоцінний подарунок від чоловіка: "не віриться...".

Також Politeka писала, що дружина Павлика після крапельниць вирішила показати, як годує новонародженого сина: "І я хочу".

А ще Politeka повідомляла, що Дружина Віктора Павлика розповіла про хворобу, яка вбила її після пологів: "для мене це найстрашніше...".