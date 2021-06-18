Співачка Настя Каменських поділилася своєю радістю поруч з колишньою дружиною репера позитиву, дизайнером Анною Завгородньою

Каменських і Завгородня дружать вже багато років. Вони ходять один до одного в гості, їх часто можна побачити разом на різних заходах, а нещодавно дівчата спільно випустили колекцію одягу.

Каменських показала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона з Завгороднею відображена у футболках оверсайз з колекції, передає Politeka.net.

"Я так рада, що Вам подобається наша з @annchoo_brand колекція», - написала співачка.

Зазначимо, думки щодо такого одягу розійшлися. Не всі змогли зрозуміти такі наряди.

"Це піпець, куди ходити в такому одязі??? Покажіть, хоч що Ви сама ходите в ній але не по дому, а в магазин, в парк», «скільки можна косити під молодь», - пишуть в коментарях.

У той же час інші користувачі Мережі сиплють компліментами: «красуні», «дівчатка - такі дівчатка».

Нагадаємо, Каменських майже місяць провела в Мексиці, в Тулумі Цієї весни, знімаючи своє реаліті "Дівчата рулять". Тоді їй компанію склала її мама і подруга, екс-дружина позитиву, Анна Завгородня, а також знімальна команда. Каменських тоді розбурхувала публіку фантастичними пейзажами і відвертими сценами.

Нагадаємо, Потап при синові розговорився про" дуже цікаві "стосунки з Дорофєєвою:"Надя – ракета".

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