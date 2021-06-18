Надія Мейхер порадувала фанатів свіжим фото, зробивши важливе звернення

39-річна зірка, яка починала свою кар'єру з участі в групі "ВІА Гра" ще на початку 2000-х, встигла за цей час прославитися не тільки, як співачка, але й як актриса та телеведуча. Зокрема, знімалася в багатосерійному фільмі "Ніщо не трапляється двічі" Оксани Байрак, а також була ведучою програми "Неймовірні історії кохання" на телеканалі СТБ.

Чим вона займається зараз, Мейхер розповіла в своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net. Зірка постала в автомобілі в білій футболці з принтом, з мінімумом косметики і розпущеним волоссям.

"Їду на вокальну репетицію. Підготовка в оперній постановці «Кармен» займає дуже багато часу і сил, але цей факт приносить справжнє задоволення, примножує любов до класичної музичної культури, і особистісне зростання, - розповіла Мейхер про свою нову роботу, звернувшись до публіки, - А вас, дорогі мої, з величезним задоволенням запрошую 29 червня в Київську консерваторію на цю креативну, з неабиякою часткою іронії, так би мовити, на злобу дня, сміливу постановку талановитого режисера Андрія Маслакова. Який не залишить байдужим навіть тих, хто не шанувальник оперного мистецтва. Повірте, це буде незабутньо і вражаюче!!! Чекаю Вас! ❤️".

Користувачі засипали артистку компліментами в коментарях:

"Доброго ранку і прекрасної п'ятниці, Надя!🤗"

"Діва!"

"Сонячна!🌼🌼🌼"

"Красуня 🌹"

"Надюша, ви така класна 😄"

"Яка ви красива з такою привабливою світлою енергетикою😍❤️🔥"

"Надя, ви надихаєте своєю красою і настроєм!❤ ️ Люблю дуже! Захоплююся!❤️❤️"

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