Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала незвичайне фото з подорожі з коханим

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала чарівне фото їх подорожі з коханим в Каппадокію, а також поділилася враженнями від польоту на повітряній кулі.

На новому знімку, який показала Аня, ні з Михайлом відображені на тлі приголомшливого пейзажу, дівчина буквально осідлала коханого, і вони злилися в пристрасному поцілунку. Перед камерою красуня з'явилася в коротенькому строкатому платті цікавого фасону, яке раз у раз розвивається на вітрі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Заливако надів на прогулянку укорочені джинси і синю футболку, на його очах теж темні окуляри.

У підписі до фотографії Богдан написала: "Як же це круто! Рада, що ми з Мишком зважилися реалізувати цей тур. Я завжди мріяла полетіти на такій кулі... колись це була лише мрія. Зараз - це вже реальність. Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся, коли спостерігаєш як десятки таких же величезних куль піднімаються разом з тобою. І о, Боже... який там неймовірний вигляд. Ви самі все бачили в сторіс".

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