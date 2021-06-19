Популярна співачка Дженніфер Лопес прогулялася пізно ввечері на самоті вулицями Лас-Вегаса

Поки в мережі бурхливо обговорюють роман знаменитості з екс-коханим Беном Аффлеком, артистка намагається з'являтися на публіці на самоті, відволікаючи увагу преси. Цього разу пізно ввечері Лопес помітили на прогулянці в Лас-Вегасі.

У звичному вуличному стилі, зірка прогулялася з яскравим макіяжем і простою зачіскою, причому не обійшлося без демонстрації преса і засмаглих форм. Оскільки над своїм образ зірка трудиться цілий рік, приховувати свою фігуру вона не планує.

Білий Міні-топ без рукавів і болотного кольору спортивні штани добре виглядали з дизайнерською обвувью і дорогою сумкою. Навіть відвернувшись від камери Лопес засвітила сяюче обличчя, дивуючи фотографів.

Також раніше ми писали, що у своєму мікроблозі зірка часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого життя, і нещодавно вирішила показати на широку публіку свою красуню-маму.

На новому фото Дженніфер з мамою і донькою відображені серед гарної природи. Вони стоять в ряд і зняті в профіль, притискаючись до спин один одного. Попереду стоїть дочка співачки Еммі, за нею сама Дженніфер, а замикає ряд 75 річна мама Гваделупе Родрігес.

"Прекрасна фотографія", "ви такі красиві", "Три красивих квітки", "ви прекрасні", "чудово красива і розумна", "Три королеви", "прекрасні леді", "божественна краса", "красиві", - пишуть захоплені шанувальники зірки.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею

Як повідомляла Politeka, Лопес в крихітному боді довела, чому вік їй не перешкода

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес, розлучившись з нареченим, приміряла вбрання з декольте до пупка