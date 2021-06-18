Гуморист Олександр Еллерт показав кумедний фотоколаж з Ксенією Мішиною і оригінально привітав її з днем народження

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина знайшла своє кохання на популярному проекті "Холостячка". Обранцем зірки став гуморист Олександр Еллерт. Після реаліті-шоу пара почала жити разом і тепер вони майже нерозлучні. 18 червня актриса відзначає свій 32 день народження, так що коханий вирішив оригінально її привітати в соцмережі.

У своєму мікроблозі в Instagram Олександр опублікував кумедний фотоколаж, на якому його можна побачити в оточенні маленьких кадрів з Ксенією. Забавно, але він виглядає вельми спантеличеним, тоді як Мішина зображена в різних ситуаціях з різними емоціями. У підписі до фотографії Еллерт написав дивовижне привітання коханої, видавши цікаві подробиці життя з нею.

"Вона у мене на стільки різна, що сьогодні день народження не у Ксю, а у всіх моїх Ксю. І у тій, яка сміється... у тій, яка гарчить... і у тій, яка фиркає і у тій, яка заціловує... у тій, якій нічого надіти і у тій, яка раз в тиждень пре додому пакети з одягом, яку через пару днів, мабуть, вже не можна надягати... у тій, яка якщо їсть в машині, то крихт більше, ніж було їжі... у тій, яка домашня і у тій, яка Актриса... у тій, яка спізнюється, тому що завжди поспішає... у тій, яка любить і у тій, яку люблять... у ніжній... у смачною... у красивої... у творчої... у «економної»... у смішний... у мудрої і милої... у різної... в 46 кілограмах живе мільйон різних Ксюш... і я їм бажаю збільшуватися в багатогранності, але залишатися в 46 кілограмах...", - написав еллерт.

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