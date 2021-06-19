Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе і розповіла про паузу у творчості

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде не так давно випустила новий альбом, а зараз стала ведучою "Орла і Решка". І тут фанати стали переживати, що красуня може перестати займатися творчістю деякий час, тому Мішель вирішила відповісти відразу всім:

"Часто чую від знайомих і в дірект пишуть! чи зробила я паузу у творчості.

Ні! Ні і ще раз ні

Зараз в поїздках ся часто пишу тексти нових пісень в повітрі ІІІІ дуже скоро чекайте сингл", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мішель, ми хочемо нових пісень", "Так тримати", " Чи Скоро будуть концерти?", "Сподіваюся, що ти будеш цього літа в Одесі з концертом", "чекаємо бомбу від тебе", "ти крута", "так тримати".

Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, потрясла пластикою поруч зі своїм колегою.

У своєму Instagram співачка опублікувала відео, на якому вона пластично рухалася, ворушачи стегнами на сцені поруч з українським репером T-Fest. Мішель разом з Виконавцем заспівала пісню"PAPI".

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