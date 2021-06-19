Актриса та блогерка Єлизавета Василенко порадувала фанатів, продемонструвавши пристрасть і ніжність в одному кадрі

22-річна зірка, яка знялася в українському серіалі "Школа" виробництва «1+1 продакшн», зараз, як відомо, живе в Росії, за що навіть потрапила до списку "Миротворця". На батьківщину Єлизавета, судячи з усього, поки не планує повертатися, продовжуючи будувати свою кар'єру в Москві.

Тим часом актриса активно ділиться фото з життя в своєму мікроблозі в Instagram. У новому пості Василенко похвалилася студійним кадром, заради якого причепурилася, передає Politeka.net.

Зірка позувала в молочному костюмі, що складається з топа, широких штанів і піджака. Єлизавета сіла на підлозі, вигнувшись в пікантній позі, і грайливо подивилася в камеру. Смокі-макіяж і велике намисто доповнили лук.

Актриса не стала морочитися довгими епітетами до фото, а просто порівняла себе з лебедем, залишивши відповідний смайлик - "🦢".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"О Господи! Ти прекрасна 😍"

"Потряс😍"

"Ля яка 😍"

"Занадто красива 🔥"

"Яке ти янголятко 👼 😍 "

"З кожним твоїм постом закохуюся все більше і більше 💘"

"Ніжна і елегантна, як лебідь 💕 🦢"

Раніше ми розповідали, що Василенко викликала захват зухвалим образом на прогулянці. Зірка "Школи" з'явилася в тоненькій сорочці, яку повністю відчинила, блиснувши округлостями в чорному ліфі. Також на ній були джинси з високою талією, що тісно обтягнули ніжки.

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