Актриса та блогерка Єлизавета Василенко порадувала фанатів, продемонструвавши пристрасть і ніжність в одному кадрі
22-річна зірка, яка знялася в українському серіалі "Школа" виробництва «1+1 продакшн», зараз, як відомо, живе в Росії, за що навіть потрапила до списку "Миротворця". На батьківщину Єлизавета, судячи з усього, поки не планує повертатися, продовжуючи будувати свою кар'єру в Москві.
Тим часом актриса активно ділиться фото з життя в своєму мікроблозі в Instagram. У новому пості Василенко похвалилася студійним кадром, заради якого причепурилася, передає Politeka.net.
Зірка позувала в молочному костюмі, що складається з топа, широких штанів і піджака. Єлизавета сіла на підлозі, вигнувшись в пікантній позі, і грайливо подивилася в камеру. Смокі-макіяж і велике намисто доповнили лук.
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Актриса не стала морочитися довгими епітетами до фото, а просто порівняла себе з лебедем, залишивши відповідний смайлик - "🦢".
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"О Господи! Ти прекрасна 😍"
"Потряс😍"
"Ля яка 😍"
"Занадто красива 🔥"
"Яке ти янголятко 👼 😍 "
"З кожним твоїм постом закохуюся все більше і більше 💘"
"Ніжна і елегантна, як лебідь 💕 🦢"
Раніше ми розповідали, що Василенко викликала захват зухвалим образом на прогулянці. Зірка "Школи" з'явилася в тоненькій сорочці, яку повністю відчинила, блиснувши округлостями в чорному ліфі. Також на ній були джинси з високою талією, що тісно обтягнули ніжки.
Нагадаємо, скандальна зірка "Школи" Василенко з розстебнутим топом прогулялася по Москві
Також Politeka повідомляла, що оскандалилася зірка "Школи" Василенко з відкритим ротом показала, як тепер заробляє в Росії
А ще Politeka писала, що юна зірка "Школи" Василенко загриміла в базу "Миротворця" за висловлювання про Україну