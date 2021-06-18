Відомий український музикант Сергій Бабкін розповів про свого маленького сина в його день народження

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який був учасником і тренером "Ліги сміху", а також бере участь у зйомках нового сезону "Майстер шеф", поділився з шанувальниками зворушливими чорно-білими кадрами з маленьким сином Єлисеєм. Хлопчику 18 червня виповнилося два рочки і до цієї події музикант опублікував у своєму Instagram добірку фотографій, на яких показав, як підростає його дитина.

На знімках щасливий батько показав яскраві момент з маленьким синочком. На перших кадрах Єлисей ще зовсім крихітний, але дуже милий малюк. А далі на знімках видно, як н дорослішав. Примітно, що у дитини музиканта густа темна шевелюра, і головне, риси обличчя у нього дуже схожі на батьківські, що радує Сергія.

У підписі до фотографій Бабкін написав: "Неможливо уявити, що його колись не було! Здається, що він був завжди. Так і є. Він вже давно з нами. Просто чекав того моменту, коли ми будемо готові. Моє яскраве, тепле, гігантське Сонце! Нарешті моя копія". Користувачі в захваті від цих милих знімків, артиста і його сина засипають компліментами і привітаннями. "Вітаю!", "Клас, так здорово! І дуже чуттєво написано", "Викапаний тато. З іменинником вас!", "Копія!", "Як мило", "На тата схожий, одне обличчя", - пишуть фанати.

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