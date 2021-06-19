Вагітна телеведуча Катя Осадча показала яскраві кадри в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, автор програми "Світське життя" Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про вагітність, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. В цей раз зіркова красуня поділилася незвичайними фото, на яких з'явилася в чарівному образі.

Як видно, на нових знімках Катя відображена в красивій локації, де знімала свою програму. Перед камерою вона з'явилася в довгій сріблястій сукні цікавого фасону, яке підкреслило кругленький живіт, стрункі ніжки і ідеальні форми. Волосся зірки заховані за елегантним тюрбаном, а на її обличчі яскравий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Осадча написала: "Світське літо. Перельоти, зйомки, зйомки, перельоти. Результати наших старань дивіться вже завтра о 23: 15 на 1 + 1. @moi_sofism фото". Користувачі тут же почали активно обговорювати новий образ красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до фото: "Яка ви красива", "Ви неймовірна", "Ще красивішою зробила вас вагітність", "Красуня, бережіть себе", "Наша красуня, Катя", "Чарівна", "Красива Катя – вся світиться щастям", "Шикарна", "Катюша, ви прекрасна, вам пасує цей "особливий" стан", "Неймовірна красуня", "Бережіть себе".

Нагадавши, Вагітна Осадча в Туреччині покуролісила з Астаф'євою і Камінською, животик вже не приховати: кадри гульні.

Як повідомляла Politeka, Вагітна Осадча показала, як вдало замаскувати животик: красномовні кадри

Також Politeka писала, Вагітну Осадчу в "тісному" костюмі зняли на прогулянці в Києві: "Ах, який...".