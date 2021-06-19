Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе, розповівши про Ексклюзив
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є дуже популярною українською співачкою. Красуня хоч вже і не виступає в групі "Время и Стекло", але продовжує радувати сольною творчістю. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.
На нових фото, які Надя опублікувала в Instagram, красуню можна побачити в штанях і топі на сцені. Красуня показала, як проходив її перший сольний концерт у Києві.
"Хочу, щоб ми разом ще раз поринули в dofamin, яким був наповнений мій перший сольний концерт в Києві!",- написала Надя.
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Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Який-же офігенний костюм", "Включили повідомлення і чекаємо"," це не можна пропустити!! Ми чекаємо", " всім dodofamily будемо на трансляції!", "Я була на концерті, але з великим задоволенням ще раз занурюся в цю нереальну атмосферу", "Це напевно один з найкрасивіших образів, що у тебе було".
Повідомлялося, що Надя Дорофєєва засвітила фігуру в купальнику, показавши, як проводить спекотний літній день в компанії свого чоловіка, Володимира Дантеса.
Так, Надя вирішила поділитися з шанувальниками ідеальним рецептом щастя в літній день.
"Записуйте рецепт кайфового літнього дня: музика, друзі, побільше смачної їжі. Ми з Дантесом затестили-працює!» ,- написала Дорофєєва.
Нагадаємо, Надю Дорофєєву переплутали з MARUV і " Ранетками"
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