Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе, розповівши про Ексклюзив

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є дуже популярною українською співачкою. Красуня хоч вже і не виступає в групі "Время и Стекло", але продовжує радувати сольною творчістю. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.

На нових фото, які Надя опублікувала в Instagram, красуню можна побачити в штанях і топі на сцені. Красуня показала, як проходив її перший сольний концерт у Києві.

"Хочу, щоб ми разом ще раз поринули в dofamin, яким був наповнений мій перший сольний концерт в Києві!",- написала Надя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Який-же офігенний костюм", "Включили повідомлення і чекаємо"," це не можна пропустити!! Ми чекаємо", " всім dodofamily будемо на трансляції!", "Я була на концерті, але з великим задоволенням ще раз занурюся в цю нереальну атмосферу", "Це напевно один з найкрасивіших образів, що у тебе було".

Повідомлялося, що Надя Дорофєєва засвітила фігуру в купальнику, показавши, як проводить спекотний літній день в компанії свого чоловіка, Володимира Дантеса.

Так, Надя вирішила поділитися з шанувальниками ідеальним рецептом щастя в літній день.

"Записуйте рецепт кайфового літнього дня: музика, друзі, побільше смачної їжі. Ми з Дантесом затестили-працює!» ,- написала Дорофєєва.

Нагадаємо, Надю Дорофєєву переплутали з MARUV і " Ранетками"

А ще Politeka писала, що Дантес засвітив їх з Дорофєєвої гардеробну, взуття як в магазині

Також Politeka повідомляла, що Дантес прямо в калюжі закотив істерику, Дорофєєвій не позаздриш



