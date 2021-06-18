Українську співачку Тіну Кароль застали за цікавою репетицією
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою і нещодавно випустила альбом"Красиво". А вже зараз артистка активно готується до "Atlas Weekend", який пройде на початку червня. Кадри підготовки до фестивалю з'явилися в одній з фан-груп співачки.
На фото, які опублікував адміністратор, Тіна позувала на мотоциклі. Красуня лежала на ньому, закинувши ноги на красеня, який тримав кермо. Кароль в цей час посміхалася, насолоджуючись сонечком. На інших фото дівчина показала ще кілька поз на байку, захоплюючи сміливістю.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Кішка", " працьовитий кошеня нашю. Відчуваю, Атлас перетвориться не в фестиваль , а в концерт Тіни", "красива картинка яка".
Повідомлялося, що в мережі показали кумедний відеофрагмент флірту Тіни Кароль і Дана Балана на шоу "Голос країни".
На одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Тіні Кароль і Дану Балану, опублікували кумедний відеофрагмент флірту артистів на шоу "Голос країни". У ролику зіркові тренери обговорюють виступ двох учасників, які разом з ведучою Катею Осадчою стоять на сцені.
Нагадаємо, Кароль здивувала новими одкровеннями про "роман" з Даном Баланом, що їх чекає в майбутньому
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