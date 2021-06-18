Виконавець Макс Барських здивував шанувальників яскравим фото з салону розкішного лімузина

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав відео зі свого концерту в елітному нічному клубі, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу Гарячий красень і улюбленець дівчат виклав на своїй сторінці чарівне фото, на якому його можна побачити в салоні розкішного автомобіля.

На новому знімку Макс зображений сидячи на диванчику в лімузині, він розкинувся в зручній позі і захоплений чимось на своєму ноутбуці, який поклав на живіт. Перед камерою артист з'явився в чорному вбранні – брюках і футболці, яка злегка оголила його підкачане тіло. Така "нова" зовнішність дуже сподобалася відданим фанатам зоряного красеня, його хвалять за те, що почав ходить спортзал.

У підписі до фотографії Барських написав: "Телепортуюся в Мінськ! Скоро буду". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото виконавця, засинаючи його компліментами в коментарях. "Офігенний телепорт", "А в ноуті новий шедевр? Щасливої дороги", "Мінськ, відмінно зустріти Макса", "О, вже помітні результати роботи в залі. Так круто підкачався. Вдалого телепорту і приголомшливого концерту", "Чекаємо!", "Удачі, неземний", "Ефектне підкорення простору", "Кльовий", "Дуже чекаю!",- пишуть фанати.

Нагадаємо, Гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом у повсякденному житті: "Сильно вже хочеться".

Як повідомляла Politeka, Щасливий Макс Барських, що обіймає наречену, приголомшив кадрами з весілля: "Яка ж Рита красуня".

Також Politeka писала, Щасливий Макс Барських з малятком на руках викликав переполох: "Красива сім'я".