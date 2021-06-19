Відома співачка Ані Лорак показала, як веселиться в студії і записує нові роботи

Після того, як Лорак відсвяткувала день народження дочки, вона не стала сидіти на місці і відразу ж приступила до нової роботи над своїми проектами. Бажаючи вдосконалюватися, Кароліна періодично співує в студії і записує оригінальні ідеї.

Проте, багато шанувальників звертають увагу не на роботи співачки, а на її зовнішній вигляд, яким вона теж дуже пишається, адже виглядає помітно молодше своїх років після схуднення. Бажаючи підкреслити даний факт, цього разу в студії Лорак з'явилася в білому ТОПі на гумці і світлих джинсах з високою посадкою. Засмагла фігура, чіткі лінії преса і підтягнута шкіра - на все це було звернено увагу фанатів.

"Досконалості немає меж! Я-вічний учень, мені подобається вчитися і відкривати в собі нові грані. Робота над собою не закінчується ніколи❤️", - пише Лорак під постом.

Фанати відповідають:

"Ані ти красуня браво👏; милашка♥️; ви така неймовірна 😍 Дякую за вашу мотивацію і натхнення!! 💫 ; Красуня 😍; з нетерпінням чекаємо Ваші виступ; захоплююся вашою красою❤️ добротою і щирістю❤; Таких якостей би всім нам 🙌; Уф, яка ягідка; чекаємо ваших нових постановок і виступів. Здивуйте нас?; Кароліна Ваша Посмішка...відображає досконалість Вашої душі".

Ми писали, що через довгу перерву без концертів Кароліна раніше зізналася, що сильно поправилася і їй довелося терміново брати себе в руки. Для того, щоб блищати перед фанатами після стількох місяців тиші, вона скинула не один кілограм.

Зате в нових Сторі на її сторінці в Instagram добре видно, наскільки сильно схудла виконавиця і як шикарний тепер її прес. Лорак з" новою " фігурою не ховається від уваги камер.

На тренуванні перед виступом Кароліна із задоволенням похвалилася талантами і заодно блиснула в міні-ТОПі ідеальними вигинами.

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