Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук похвалилася зовнішністю у вечірньому образі

Популярна артистка в одному з інтерв'ю розповіла, що в юні роки соромилася своєї зовнішності, передає Politeka.net. Марта бачила свої недоліки і приховувала їх за великою кількістю біжутерії та косметики.

Однак з віком красуня полюбила себе. Зараз вона продовжує роботу над собою, і вже не так комплексує. Іншими словами - зірка просто розцвіла.

У своєму Instagram, в якому у неї 46,8 тисячі підписників, Марта розмістила новий пост. Артистка позувала з красивими хвилястими локонами, що прикривали пів обличчя. Макіяж підкреслив красиві риси обличчя співачки. Образ був вечірнім, і доповнювали його великі сережки у вухах.

"О, привіт ;)", - написала артистка.

За дев'ять годин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Ваууу, яка красива😍 😍", "ОООО тааак!!))) Бог створив цю красу, щоб нею милуватися😊❤️", " красуня !!! 🔥 ", "Українська красуня 😍", "досконалість належить тобі, прекрасна леді", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 просто чарівна!!! ❤️💘❤️💘❤️💘😘😘😘😘😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук виросла в родині водія та завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.).

З дитинства красуня займалася музикою, вона брала участь в різних шоу, але врешті-решт стала співачкою в "Жіночому кварталі".

Нагадаємо, що брюнетка з "Жіночого кварталу "підкорила ніжним чином, в мережі оцінили:"чудово".

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