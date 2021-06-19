Відома українська співачка Джамала показала своїх найближчих людей

У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, пише Politeka.net. У березні 2018 року зірка народила першого сина Еміра, а у 2020-му - сина Селіма.

В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що з вихованням синів їй допомагають батьки і няня. Іноді через щільний графік артистка не встигає прийти додому до того, як діти ляжуть спати, тоді няня ставить малюкам молитву і колискову, яку вона склала.

На нових кадрах в Instagram Джамала показала своїх старших дітей і чоловіка. Фото вийшли позитивними і яскравими.

"Я не знаю, як ми без тебе жили

будь завжди Хайырлы яшлар олсун!!",- написала співачка.

За дві години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"💜 🌸", "З Моєї в один день) щастя!!!", "З Днем Народження прекрасного, усміхненого малюка Селіма❤️❤️", " так схожі, як близнюки😍 😍 😍", " класнючі!!! 🥰 😍 😍 😍 ", "Вітаю вашу сім'ю зі святом❤️", " зі святом красеня🧸", " з іменинником! Нехай росте здоровим, щасливим хлопчиком і завжди радує батьків!❤ ️ ",- прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, Джамала розповіла в одному зі своїх кліпів про роль сучасного батька в сім'ї.

"Ми вирішили показати реальних батьків, які проводять час зі своїми дітьми: займаються спортом, гуляють, купають, годують", — розповіла Джамала, знявши в ролику свого чоловіка і синів.

Нагадаємо, Джамала показала своїх старших синів, молодший виявився схожий не на батьків

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