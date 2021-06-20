Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, показала себе на відпочинку в Одесі

Як пише Politeka.net, Осадча є популярною українською телеведучою і не так давно стало відомо, що красуня знаходиться в цікавому становищі. Але це не заважає Каті працювати і зараз зірка вирушила до Одеси, звідки вже поділилася новими фото в Instagram.

На кадрі Осадча була в легкій сукні, позуючи на тлі Чорного моря в Одесі. Катя підняла одну руку вгору, знімаючи себе на телефон.



"З сонцем веселіше. В Одесі пляжний сезон ще не почався, але море - завжди гарна ідея, навіть, якщо і по роботі", - написала Катя.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Ви неймовірні", " а який це готель? Дуже шикарний вигляд", "Червона", "це не славнозвісний Готель "Немо", в якому нещодавно прогримів скандал?", "Дуже добре", " О, наше море. Красуня. М1?".

Повідомлялося, що вагітна телеведуча Катя Осадча показала яскраві кадри в незвичайному образі.

В цей раз зіркова красуня поділилася незвичайними фото, на яких з'явилася в чарівному образі.

Як видно, на нових знімках Катя відображена в красивій локації, де знімала свою програму. Перед камерою вона з'явилася в довгій сріблястій сукні цікавого фасону, яке підкреслило кругленький живіт, стрункі ніжки і ідеальні форми.

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