Анна Саліванчук поділилася своєю премудрістю, збентеживши яскравими фото

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні, передає Politeka.net.

Як відомо, Саліванчук нещодавно пережила серйозну операцію на хребті, за якою послідувала тривала та болюча реабілітація. На деякий час зірка "випала" з соцмереж, але тепер повернулася, остаточно одужавши, і продовжує радувати фанатів пікантними фото і життєстверджуючими підписами.

У своєму новому пості Анна видала топ-3 поради, як бути щасливим. На знімках дружина продюсера позувала в червоній сукні з глибоким декольте. На одному з кадрів актриса продемонструвала розтяжку, піднявши ногу майже до голови.

"У цьому житті нічого не має значення, якщо ти не щасливий. Все просто. Але це щастя не потрібно шукати в комусь або десь. Воно є зовсім поруч. В вас самих. Ось три універсальних поради, які допоможуть бути щасливим просто так, незважаючи ні на що.

1. Тримайте під контролем лише те, що в стані. Решту навчіться ігнорувати. "Відпусти ситуацію" - вираз, наповнений величезним змістом.

2. Вчіться приймати і не заперечувати. Хто сказав, що все повинно бути саме так, як ми собі задумали? Все відбувається не з нами, а для нас. Просто пам'ятайте це!

3. Ми самі відповідаємо за власне життя. Не варто перекладати відповідальність за своє життя на когось іншого. Ми здатні створити з ним те, про що мріємо. Тільки повір в те, що ти можеш.

Тільки без суєти, з повною довірою до Всесвіту", - йдеться в повідомленні.

Одна з користувачок прийшла в захват, прокоментувавши: "Я вдячна тобі за прекрасні пости, сторіз, вони такі ж чудові, як і ти ❤️ 🔥 🔥 🔥 з нетерпінням чекаю нові серіїи "Одного разу під Полтавою".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в зухвалій позі показала, в чому жіноча сила:" ще сміливіше!".

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