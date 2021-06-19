Відома українська модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Таня досить популярна українська модель, за якою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. І Брик намагається не розчаровувати аудиторію, радуючи постійно новими образами. Красуня навіть недавно вирішила пофарбувати волосся-ставши ефектною блондинкою.
На новому фото, яке Таня опублікувала, красуня позувала в міні-бікіні на мотузочках. Дівчина стояла на вулиці, вигнувшись, і демонструючи розкішну фігурку.
Фанати відразу засипали красуню лайками і коментарями:
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"Ну що за труси. Шторки Вас вітають", "ну просто одна з ангелів Вікторії Сікрет))", "Пантера", "Лань", "неможлива", "Прямо пульс підвищився", " Скоро мода дійде, що всі в ниточках ходити будуть. Ну а так топ фігура", "Гей, легше".
Повідомлялося, що відома українська красуня Таня Брик розповіла про дієту.
Цього разу дівчина опублікувала фото в Instagram, на якому позувала в міні-бікіні з трусиками на мотузочках. Таня стояла у ванній кімнаті, демонструючи фігуру перед дзеркалом.
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