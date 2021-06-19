Співак Макс Барських завів армію фанатів однією піснею, яку мало хто чув

31-річний артист, який закінчив ліцей мистецтв по класу "художник" і Київську академію естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю "вокал", а також кілька разів брав участь у "Фабриці", домігся неймовірно успіху в країнах СНД. Барських активно веде свій Instagram-блог, радуючи більше мільйона підписників одкровеннями й кадрами, як з творчої сфери, так і особистого життя.

У новому пості Макс вирішив розсекретити несподівані деталі про створення однієї зі своїх знаменитих пісень, передає Politeka.net. Виявляється, хіту "Лей, не жалей" передувала вельми цікава демо-версія. Шанувальники тут же "завопили" в коментарях, вимагаючи, щоб Барських обов'язково випустив і цей сингл теж.

"А колись пісня "Лей, не жалей" називалася "Ночь-проводник". Знайшов у себе старе демо 😌 Всім класної п'ятниці!", - повідомив у підписі Макс.

Користувачі насолодилися почутим і залишили свої оцінки:

"Вау! Я це не чув! - розкрийте його підпільну скриньку з демок🙏це ж черговий шедевр, про який ніхто і не знав... - Макс конспіратор 🙃 - він недооцінює себе, свій потенціал🔥"; "ааа, шикарно 🔥 🔥 🔥 випусти цю версію 🙌 😍 😍 😍"; "Нам потрібен цей трек повністю 😍"; "Ого, кайф який! Дякую за ексклюзив🔥"; "Як атмосферно.😌 Вона ж зовсім інша. Може випустиш і цей варіант пісні, а? Вона 🔥"; "Вау🔥 🔥 🔥 я закохалася в цю версію ❤ ️"; "Господи 😍 😍 😍 це теж шедевр"; "Кайффф для вух!!!🔥 🔥 🔥 Трудяга!!!"; "Блін, як тепер перестати слухати 😂🙈 даєш повну пісню 😂🙈"

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